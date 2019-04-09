Экс-начальник ГИМС Миасса отправился в колонию

Бывший начальник ГИМС Миасса (Челябинская область) Леонид Зубков четыре с половиной года проведет в колонии общего режима. Осужденный за получение взятки и служебный подлог также лишен права занимать руководящие должности на федеральной службе.

Сегодня, девятого апреля, городской суд Миасса вынес приговор в отношении экс-начальника ГИМС Леонида Зубкова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», он был задержан по подозрению в продаже прав на управление маломерными судами в январе 2018 года. Он выдавал фиктивные права на управление катерами. Среди его «клиентов» - руководители различных госструктур. По материалам сотрудников полиции Следственным отделом по Миассу СУ СК Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Леонида Зубкова судили в общем порядке, потому что обвиняемый заявил, что частично согласен с обвинением и стал отрицать часть инкриминируемых ему эпизодов. Он признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также Леонид Зубков приговорен к штрафу в размере 158 тысяч рублей», - сообщила консультант суда Миасса Юлия Каримова.

Также Зубкову в течение двух лет запрещено занимать руководящие должности на федерально-гражданской службе.