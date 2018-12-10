Экс-начальница управления культуры Кунашакского района, забиравшая премии у сотрудников, осталась на свободе

Суд оставил на свободе бывшую руководительницу управления культуры, спорта и молодежной политики Кунашакского района Альфию Юсупову, которую обвиняли в присвоении премий сотрудников. Экс-чиновница заплатит лишь штраф за злоупотребление должностными полномочиями.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

«В ходе расследования установлено, что злоумышленница неоднократно выплачивала подчиненным сотрудникам стимулирующие выплаты в завышенном размере, в дальнейшем по ее требованию часть денежных средств возвращались ей и присваивались. Вину она признала в полном объеме, возместила имущественный ущерб на общую сумму более 100 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кунашакским районным судом с учетом указанных обстоятельств вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.