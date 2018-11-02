Экс-начальнику управления культуры Челябинска предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему начальнику управления культуры городской администрации предъявлено обвинение в мошенничестве. Дмитрий Назаров путем обмана получил лесной участок на озере Увильды.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области бывшему начальнику управления культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

«По данным следствия, в период 2008-2009 годов обвиняемый, занимавший должность директора муниципального учреждения культуры «Спартак» путем обмана получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Теперь становится понятным, почему Дмитрий Назаров в такой спешке покинул пост руководителя управления культуры Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вчера, первого ноября, мэр города Челябинска Евгений Тефтелев подписал заявление на увольнение по собственному желанию начальнику управления культуры Дмитрию Назарову. По официальной информации, Назаров ушел со своего поста по собственному желанию.

До предъявления обвинения в мошенничестве Дмитрий Назаров проходил лишь свидетелем по уголовному делу, связанному с махинациями с землями на озере Увильды. Согласно данным силовиков, в августе 2009 года главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр»). Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей. На них покупатели построили коттеджи. Третий фигурант этого уголовного дела – экс-начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев. Дмитрий Назаров дал силовикам показания на Илью Пруцких.