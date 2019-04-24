Экс-омбудсмену Севастоянову придется снести постройки возле кафе «Бременские музыканты»

Прокуратура Курчатовского района Челябинска в ходе проверки установила, что на земельном участке вблизи дома 7 «а» по Краснопольскому проспекту расположены объекты капитального и некапитального строительства вспомогательного назначения, сооружения, предназначенные и используемые для эксплуатации кафе «Бременские музыканты».

Всем известно, что владельцем ресторана «Бременские музыканты», расположенном на Краснопольской площадке, является бывший омбудсмен Алексей Севастьянов.

«Физическим лицом осуществлен самовольный захват части земельных участков площадью 3496 квадратных метров без законных оснований. На участках самовольно возведены постройки. По иску прокурора района суд Курчатовского района требования прокурора были удовлетворены частично, решением суда на ответчика возложены обязанности освободить земельные участки от строений, отказано в требовании о сносе всех самовольных построек, находящихся на фактически занятой территории. Прокурором района на решение суда принесено апелляционное представление, которое удовлетворено Челябинским областным судом», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Алексей Севастьянов на своей странице в социальной сети прокомментировал сообщение прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура анонсировала на своём сайте победу над общественным туалетом в лесу. В связи с этим мой комментарий больше вынужденный, чем искрений. Странный иск и странное решение. Земля, на которой находится туалет, поставлена на учёт учреждением, которое занимается кладбища и на территории Челябинска. В ходе судебного процесса прокуратура обходила этот деликатный вопрос. Проверок о законности такой постановки участка не ставились. Эти данные есть в публичной карте города и очевидны. Зато для сноса туалета, детской площадки, сарая и пару беседок заказали даже экспертизу. Да странно как то всё. Не хочется думать, что это заказ похоронного бизнеса. Странный иск со странным концом», - написал Алексей Севастьянов.

На ответчика возложена обязанность снести все самовольно возведенные капитальные и некапитальные строения, освободить самовольно занятые земельные участки и передать их по акту сотрудникам комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.