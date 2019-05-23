Экс-оперативники из Озерска, пытавшие задержанных, отправились в колонию

Озерский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников полиции Озерска Максима Аминова и Вадика Кучугулова, обвиняемых в подкупе свидетеля по уголовному делу и избиении задержанных.

По решению Озерского городского суда бывшие полицейские признаны виновными по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сотрудник местного ГИБДД стал свидетелем драки, в которую вмешался. Его тогда избили и сломали ему челюсть. Дебоширы были доставлены в полицию и помешены в изолятор на десять суток.

«Являясь сотрудниками полиции, подсудимые, с целью получения признательных показаний по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, наносили потерпевшим по голове и различным частям тела многочисленные удары, а также с помощью специального электрошокового устройства производили удары электротоком по телу потерпевших», - сообщили в пресс-службе Озерского городского суда.

После того, как они оттуда вышли, то один из избивавших сотрудника ГИБДД, написал заявление в полицию. Он отметил, что пока находился в СИЗО Аминов и Кучугулов его били, пытали током, пинали и выбили зубы. Когда началась служебная проверка, то полицейских поймали при передаче взятки адвокату заявившего на них мужчины.

Оперативники были сразу уволены из органов полиции и по решению Озерского городского суда помещены под стражу.

Подсудимые виновность в инкриминируемых преступлениях не признали.

Приговором Озерского городского суда Максиму Аминову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Владику Кучугулову назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.