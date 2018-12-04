Экс-полицейского из Челябинска, убившего бывшую супругу, отправили в колонию

Бывшего сотрудника экспертно-криминалистического центра полиции Челябинска приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима. При вынесении приговора суд учел явку с повинной и активное сотрудничество со следствием.

Металлургический суд Челябинска вынесен приговор в бывшего сотрудника полиции Тракторозаводского района областного центра, обвиняемого в жестоком убийстве своей экс- супруги Алины Галимжановой. Гособвинение просило для обвиняемого 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Суд при вынесении приговора в качестве отягчающего обстоятельства учел то, что преступление было совершено сотрудником полиции. К смягчающим были отнесены такие обстоятельства, как явка с повинной, признание вины, сотрудничество со следствием, а также наличие несовершеннолетних детей», - сообщила консультант суда Металлургического района Челябинска Наталья Белозер.

Суд приговорил экс-полицейского к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать его бывший страж порядка будет в колонии строгого режима.

Напомним, 35-летняя Алина Галимжанова пропала в середине июня 2018 года. Ее искали больше месяца. Кто-то из знакомых сказал, что родственница встречалась со своим бывшим мужем, на тот момент сотрудником полиции, на северо-востоке города в районе остановки «Почта». Потом с неизвестного мобильника родственнице исчезнувшей женщины пришло сообщение якобы от Алины, что она уехала отдыхать на юг. Оказалось, что его посылал бывший муж Алины, а она сама в это время была уже мертва. Позже страж порядка сам пришел в полицию и признался в убийстве. Он сам показал место под Миассом, где закопал свою бывшую возлюбленную. Из правоохранительных органов мужчина был уволен.