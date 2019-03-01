Экс-ректор педуниверситета Садырин подозревается в превышении должностных полномочий

Бывший ректор педагогического университета Челябинска, экс-министр образования Челябинской области Владимир Садырин стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он присвоил 100 тысяч рублей от деятельности по подготовке и выпуску журнала, издаваемого вузом.

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора ФБГОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» Владимира Садырина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

«По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, превышая должностные полномочия и действуя из корыстных побуждений, незаконно получил доход в сумме более 100 тысяч рублей от деятельности по подготовке и выпуску журнала, издаваемого университетом. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в совершении преступления», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Владимир Садырин в 1999 году возглавил главное управление профессионального образования и науки администрации Челябинской области, а затем был назначен министром образования и науки региона. В апреле 2010 года сложил полномочия, но через полгода вернулся в ведомство на должность первого зама и проработал до ноября 2012 года.

28 ноября 2010 года приказом министра образования и науки РФ Садырин был назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета. В декабре 2012 года – избран ректором. В 2017 году пост ректора он покинул.