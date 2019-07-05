Экс-командир батальона ДПС Магнитогорска задержан в День ГИБДД за получаемые ранее взятки

Бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) Владимир Лукашов подозревается в получении взяток. Преступления выявлены сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в отношении бывшего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 (получение взяток и мелкое взяточничество).

По версии следствия, в период с 2018 по начало 2019 года в Магнитогорске подозреваемый неоднократно получал взятки от совершивших правонарушения водителей и за это не привлекал их к административной ответственности.

Как сообщили собственные источники агентства в правоохранительных органах экс-полицейский вышел прослужил более 20 лет и вышел на пенсию по выслуге. Каких-либо нареканий по службе к нему не было. На пенсию он вышел первого июля 2019 года, а третьего июля, в день ГИБДД, он был задержан.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.