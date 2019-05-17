Экс-сотрудник ГИБДД Магнитогорска с указкой отправился в колонию

В Магнитогорске (Челябинская область) за получение взяток осужден бывший сотрудник ГИБДД Алексей Петрашов. Смекалистый гаишник использовал лазерную указку, чтобы подсказывать сдающим на права.

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Мелкое взяточничество».

«В суде установлено, что обвиняемый в период 2015-2017 годов получал взятки в виде денежных средств от граждан, желающих успешно сдать квалификационный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения Российской Федерации для получения или возврата водительского удостоверения, за что сообщал правильные ответы в ходе принятия экзаменов без проверки фактических знаний и выставлял в экзаменационные листы положительные оценки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», используя автоматизированную систему, Алексей Петрашов самостоятельно определял экзаменационные места, расположение которых позволяло ему с помощью лазерной указки скрытно от иных экзаменующихся показать на мониторе компьютера правильный ответ экзаменационного билета лицам, согласившимся за взятку сдать экзамен.

Сумма взятки составляла десять тысяч рублей. Таким образом Алексей Петрашов помог получить водительские права 23 магнитогорцам.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания майор полиции.

Также Алексей Петрашов должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.