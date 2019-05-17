Экс-замначальника полиции Центрального района Челябинска останется под домашним арестом

Бывший заместитель начальника полиции Центрального района Челябинска Евгений Ишеев, обвиняемый в получении взятки, продолжит оставаться под домашним арестом. Обвиняемый и его защитник настаивали на смягчении меры пресечения.

Прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александром Мосиным в суде Центрального района поддержано ходатайство следователя следственного управления СКР по Челябинской области о продлении срока домашнего ареста Евгению Ишееву.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», службой собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области 20 декабря 2018 года при получении взятки был задержан заместитель начальника отдела полиции Центрального района Евгений Ишеев. По данному факту вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 290 уголовного кодекса.

В деле фигурирует сумма в 150 тысяч рублей. За эти деньги Ишеев пообещал поспособствовать «облегчить» статью уголовного кодекса фигуранту уголовного дела. В частности, переквалифицировать ее со статьи «Тяжкое причинение умышленного вреда здоровью» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Из органов внутренних дел взяточник уволен в связи с утратой доверия.

В ходе судебного заседания, обвиняемый и его защитник настаивали на изменение меры пресечения, на не связанную с ограничением свободы, заявляя, что основания, послужившие ранее для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста отпали.

«Вместе с тем, следователь и прокурор указали, что в материалах дела имеются достаточные данные, указывающие на то, что Ишеев может скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать расследованию дела. Обратили внимание суда на то, что Ишеев длительное время работал на руководящих должностях в правоохранительных органах, а свидетелями по делу выступают знакомые и коллеги по его бывшей работе, а он, используя авторитет и значимость занимаемой им ранее должности, может оказать на них давление», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства, суд посчитал доводы о необходимости продления процессуального срока, приведенные следователем и прокурором убедительными и продлил срок домашнего ареста обвиняемого до 21 июня 2016 года.