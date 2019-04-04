Экс-замначальника полиции Центрального района останется под домашним арестом

Бывший заместитель начальника полиции Центрального района Челябинска Евгений Ишеев, обвиняемый в получении взятки, продолжит оставаться под домашним арестом. Ему не удалось смягчить меру пресечения.

Сегодня, четвертого марта, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Евгения Ишеева, оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 14 марта 2019 года, которым обвиняемому продлен срок домашнего ареста до 21 мая 2019 года.

«Постановление суда первой инстанции обжаловал обвиняемый и его адвокат, они просили избрать иную меру пресечения в виде запрета определенных действий или подписки о невыезде и надлежащем поведении. Постановление вступило в законную силу», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», службой собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области 20 декабря 2018 года при получении взятки был задержан заместитель начальника отдела полиции Центрального района Евгений Ишеев. По данному факту вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье 290 уголовного кодекса.

В деле фигурирует сумма в 150 тысяч рублей. За эти деньги Ишеев пообещал поспособствовать «облегчить» статью уголовного кодекса фигуранту уголовного дела. В частности, переквалифицировать ее со статьи «Тяжкое причинение умышленного вреда здоровью» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Из органов внутренних дел взяточник уволен в связи с утратой доверия.