Энергетики предостерегают: под видом контролеров в квартиры проникают грабители

В Челябинской области под видом контролеров энергосбыта орудуют грабители. Об этом предупреждают южноуральцев энергетики МРСК Урала.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, накануне в Кыштыме представившиеся работниками энергосбыта злоумышленники под предлогом проверки данных электросчетчика побывали в квартирах некоторых жителей. После ухода мнимых «контролеров» хозяева обнаруживали пропажу денег и ценных вещей. Ряд случаев зарегистрировано в правоохранительных органах.

Энергетики «МРСК Урала» советуют южноуральцам проверять личность контролера. «В первую очередь попросите служебное удостоверение контролера, в котором есть фотография сотрудника и указана его должность», - рекомендуют в компании.

Кроме того, можно спросить у контролера номер телефона подразделения, в котором он работает. «Позвонив по указанному номеру, вы получите не только сведения о должности и ФИО сотрудника, но также узнаете адрес, на который сотрудник компании был направлен, и вид работы, который он должен выполнить», - рассказали в компании.

Южноуральцам настоятельно советуют сообщать обо всех попытках проникновения в их жилище и о подозрительных личностях, действующих от имени энергокомпании в управление безопасности филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» по номеру (351)267-80-57.

Энергетики призывают южноуральцев к бдительности: «Чтобы не стать жертвой злоумышленников, вначале убедитесь в правомерности действий незнакомцев и в своей безопасности. Побеседуйте с пожилыми родственниками, предупредите соседей».