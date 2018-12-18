Еще девять детей стали секс-рабами извращенца из Челябинской области

В суд отправлено новое дело в отношении южноуральца Дмитрия Банникова, вместе с другими членами ОПГ уже отбывающего срок за изнасилование несовершеннолетних и принуждению их к занятиям проституцией. Следователи нашли новых пострадавших детей.

Новое уголовное дело в отношении 41-летнего Дмитрия Банникова, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних и изготовлении детского порно, направила в суд региональная прокуратура. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как считает следствие, Дмитрий Банников в составе организованной преступной группировки, в период 2004-2015 годов насиловал и совершал половые сношения с несовершеннолетними, а все происходящее фотографировал и снимал на видео. От действий извращенца пострадали девять подростков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по приговору Металлургического районного суда от 22 февраля 2018 года Дмитрий Банников и его подельники уже отбывают сроки за аналогичные преступления. С 2013 по 2015 годы в Копейске и Челябинске они насиловали несовершеннолетних детей, принуждали их к занятию проституцией и снимали детское порно,

В результате преступных действий ОПГ под руководством Дмитрия Банникова пострадало 65 детей, не достигших 16 лет. Дело составляло 70 томов. По каждому факту преступления закона было заведено уголовное дело, таким образом следователи отработали несколько сотен эпизодов.

Новое уголовное дело в отношении Дмитрия Банникова направлено в Металлургический районный суд.