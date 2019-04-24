Еще в одном районе Челябинской области введен особый противопожарный режим

В Челябинской области особый противопожарный режим введен еще в одном муниципальном районе – Уйском, ставшем четвертой территорией, где установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Вчера, 23 апреля, главное управления лесами региона сообщило о введении особого режима в Миасском городском округе, Сосновском и Уйском районах.

Дополнительные требования пожарной безопасности в числе прочего предусматривают запрет на посещение лесов, за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Также на данных территориях в усиленном режиме будут действовать все службы, ответственные за тушение пожаров.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в два и более раз. Для физических лиц штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20-ти до 40 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 23 лесных пожара на площади 318,71 гектара.

Возгорания произошли на территории Карталинского, Красноармейского, Кыштымского, Миасского, Октябрьского, Пластовского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств. В тушении огня были задействованы 215 человек и 83 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области ликвидировано 84 лесных пожара на площади 680,72 гектара.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.