Это была явно не их «Ночь»

Полицейские Челябинска в рамках операции «Ночь» за сутки раскрыли 20 преступлений и задержали 20 пьяных водителей.

В Челябинске полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь» традиционно с разводов личного состава. Едва получив информацию об оперативной обстановке, экипаж ДПС «1631» получает заявку от дежурного. Звонит женщина из одного домов по улице Российской, которая говорит, что ее избивает пьяный сожитель и грозится убить. Стражи порядка моментально выезжают на указанный адрес. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» и сотрудник пресс-службы УМВД России отправляются с ними. В течение часа сотрудники полиции пытаются попасть в подъезд. Им никто не открывает. На звонки на сотовый телефон, который «высветился» у оперативного дежурного, отвечает пьяный мужчина, который говорит исключительно матом.

«Это улица Российская, здесь все считают, что имеют право так поступать. Мы в любом случае попадем в этот подъезд», - говорит сотрудник ДПС.

Полицейский постучал во все окна и подъездную дверь нам открыл маленький мальчик. На это ушло больше часа. За это время поступило еще очень много заявок, но стражи порядка не могли не уехать, пока не отработают этот вызов. А он оказался ложным. Попав в квартиру, которая была указана в заявке, мы выяснили, что полицию никто не вызывал. Время было потрачено зря. Но не совсем. Сотрудник полиции узнал в хозяине квартиры ранее судимого жителя Челябинска

«Я недавно у вас отмечался. Я вообще сегодня из дома не выходил. Я же знаю, что у вас операция «Ночь». Я исправился», - сказал хозяин квартиры.

Следующая заявка. Улица Кирова, семейная ссора. Доехать не успеваем. Видим пьяного мужчину. Останавливаемся. И не зря. Перед нами ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летний житель Челябинска. На его счету также статья за кражу. А в настоящее время он отбывает условное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов. В адрес полицейского также посыпалась нецензурная брань.

«…Я до дома всего чуть-чуть не дошел и ты тут», - сказал мужчина.

В патрульной машине мужчина также пытался буянить, но потом успокоился. Тем не менее, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении и он был отправлен на медицинское освидетельствование.

«Вы уже отсидели такой срок и исправляться не хотите. Нигде не работаете. Не помогаете своим детям. Но на водку деньги находите. Нужно подумать о том, как вы живете. Мы спасаем вас от очередного преступления, которое вы можете совершить в состоянии алкогольного опьянения», - сказал сотрудник ДПС.

Пока полицейские проводили профилактическую беседу с пьяным, к стражам порядка подошла женщина, которая пожаловалась на то, что возле ее подъезда мужчины распивают спиртные напитки. Появление людей в форме ими также было воспринято в штыки.

«Стоим и пьем, и что?», - возмутился мужчина.

Пристальное внимание к такому контингенту со стороны полиции не случайно. Согласно данных статистических исследований, более половины и всех правонарушений и преступлений совершают люди в состоянии опьянения. Если в городе соблюдаются ограничения по продаже спиртного, пресекается распитие в общественном месте, то общий уровень преступности идёт на спад.

«Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», - предупредил любителей уличных возлияний полицейский.

В ходе операции «Ночь» внимание было приковано не только к этому контингенту людей, которые с приходом весны решили, что можно распивать спиртные напитки в неположенном месте.

«В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими раскрыто 20 преступлений. Выявлено 1463 административных правонарушений», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

За нарушения, посягающие на общественный порядок, к административной ответственности привлечено 342 человека.

«В рамках проводимого мероприятия инспекторы по делам несовершеннолетних и представители комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Челябинска провели рейд по семьям, имеющим детей, стоящих на учёте в инспекции. Инспекторами ведется постоянная работа по информированию персонала и покупателей, совершенствованию программного обеспечения. В магазинах торговых сетей для покупателей в доступной форме размещены предупреждения о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. При продаже алкоголя на мониторе кассы появляется предупреждающая надпись о необходимости проверки документов покупателя на предмет его возраста. Со всеми работниками магазинов, осуществляющих продажу алкоголя, проводится ежедневный инструктаж о необходимости соблюдения правил торговли алкогольными напитками», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 783 гражданина, из которых 31 водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 14 водителей не имели водительского удостоверения.

Сотрудниками полиции проверено более 60 мест реализации алкогольной и табачной продукции, в ходе проверки из незаконного оборота изъято более 1280 литров алкогольной продукции на сумму около 260 000 рублей и 3 267 единиц табачной продукции.