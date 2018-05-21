Евгений Тефтелев: пожары в Челябинске могли спровоцировать шашлычники

Крайне неблагоприятная ситуация с пожарами в Челябинске стала главной темой сегодняшнего аппаратного совещания в городской администрации.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев отдельно остановился на четырех возгораниях, произошедших в минувшие выходные в поселках Новосинеглазово, Исаково, на АМЗ и в районе Тополиной Аллеи. Во всех случаях речь идет о загорании сухой травы.

Евгений Тефтелев поблагодарил жителей, особенно в поселках, которые принимали участие в локализации очагов возгорания, а также АО «Южуралмост», оперативно откликнувшееся на призыв о помощи в тушении пожара на Тополиной Аллее.

«Предприятие выделило пять бочек. Считаем, это было правильное решение – с их помощью нам удалось справиться с огнем», - подчеркнул глава.

«Погода в выходные была хорошая. Очень много частных предпринимателей готовили шашлык. Искры летели, наверное, во все стороны, - глава города предположил, что в этом может крыться причина возгораний. - Не надо сбрасывать со счетов и то, что вчера были такие погодные условия, которые позволяли огню распространяться очень быстро».

Он заявил, что по каждому факту проводится проверка. Евгений Тефтелев поблагодарил пожарных, сознательных жителей и руководство УМВД по городу Челябинску, оперативно реагировавшее на ситуацию с пожарами. На всех местах происшествия работали наряды полиции. В случае если будут установлены факты неумышленного поджога, виновных ждет наказание.

Отметим, за прошлую неделю в Челябинске зарегистрировано шесть лесных пожаров в Каштакском бору, общая площадь возгораний составила 22 гектара. Также зарегистрировано 56 фактов загораний сухой травы на площади 332 гектара.

На этой неделе в Челябинске, как и на прошлой, - четвертый класс пожарной опасности. Евгений Тефтелев призвал население быть внимательным и не допускать случаев возгораний. А главам районов южноуральской столицы порекомендовал сделать упор на разъяснительной работе.