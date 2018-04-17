Факт расстрела собак на ЧМЗ в Челябинске подтвержден официально

В Челябинске обе собаки, тела которых в лесу Металлургического района обнаружили дети вечером девятого апреля, умерли насильственной смертью - они были расстреляны.

Данный факт установила завершившаяся вчера, 16-го апреля, экспертиза, заключение которой озвучил местный зоозащитник Кирилл Разумовский, находясь рядом с участковым пунктом полиции. Видео, где он зачитывает результаты исследования, размещено на его страничке ВКонтакте.

Экспертиза показала: гибель первого животного наступила в результате обширного сквозного проникающего огнестрельного ранения с повреждением жизненно важных органов и внутренним кровотечением. Вторую собаку тоже застрелили.

«Мы будем всячески помогать полиции раскрыть это преступление. Такие подонки должны быть найдены и наказаны», - заявил Разумовский.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что по факту произошедшего (обращение было зарегистрировано в тот же день, девятого апреля) проверка еще не завершена. Уголовное дело пока не возбуждено, но ситуация на контроле.

Еще не закончена проверка и по другим фактам жестокого обращения с животными, зарегистрированными в Челябинске в апреле: в отношении гражданина Казахстана, содравшего шкуру с хаски и повесившего собаку, и в по факту гибели кошки в Парковом, которую, по словам очевидцев, 11-го апреля выбросили из окна с большой высоты.

Тем временем Кирилл Разумовский в этот понедельник снова выезжал в Металлургический район - проверить поступившую ему информацию о том, что двумя днями ранее из окна квартиры на пятой этаже выбросили собаку. Дверь зоозащитнику не открыли. Местные жители говорят, что обитатели этого жилища крепко пьют. Кирилл Разумовский пообещал, что не оставит ситуацию без внимания и найдет способ выяснить все обстоятельства случившегося.