ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения на оборонном предприятии в Челябинске

УФСБ по Челябинской области проводит обыск и выемку документов на челябинском оборонном предприятии СКБ «Турбина». Оперативно-следственные мероприятия проходят в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службу УФСБ по региону.

«Сотрудники УФСБ России проводят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения 300 миллионов рублей, которые были выделены СКБ «Турбина» в рамках гособорон заказа. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщила агентству «Урал- пресс-информ» официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Марина Горлевская.

Для справки:

АО СКБ «Турбина» является специализированным и единственным в РФ и ближнем зарубежье разработчиком и производителем малогабаритных газотурбинных двигателей (ГТД) и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов (ГТА) мощностью до 45 кВт.

АО СКБ «Турбина» обладает опытом и возможностями для выполнения разработок в самом широком диапазоне требований Заказчика, обеспечивая при этом многофункциональность агрегатов, суммарную выходную мощность приводных агрегатов в диапазоне 12-45 кВт, выполнение вспомогательных силовых установок с любым уровнем автономности, выполнение вспомогательных силовых установок в любых компоновочных вариантах.

Предприятие ведёт полный цикл работ по своей специализации – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых изделий и их модернизацию, серийный выпуск изделий собственной разработки, их ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, авторский надзор.