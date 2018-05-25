Фигурантам по делу экс-мэра Миасса Геннадия Васькова продлили срок ареста

Фигурантам по делу экс-мэра Миасса (Челябинская область) Геннадия Васькова продлили срок ареста. Николай Рындин и Татьяна Биева останутся в СИЗО до 28 августа 2018 года.

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил депутату миасского Собрания Николаю Рындину и начальнику дошкольного отдела управления образования Татьяне Биевой срок содержания под стражей.

«По ходатайству следователя фигурантам уголовного дела продлен срок содержания под стражей на 2 месяца и 30 суток. Она пробудут под стражей до 28 августа 2018 года», - рассказала консультант Тракторозаводского районного суда Ирина Савинкова.

По данным следствия, в 2017 году Николай Рындин, являясь депутатом от избирательного округа №23 Собрания депутатов Миасского городского округа, совместно с начальником отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» и экспертом-оценщиком в 2017 году приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада «Умка».

Народного избранника и чиновницу арестовали в конце марта. Ни попытка адвокатов оспорить решение в областном суде, ни залог не помогли.

15 мая взяли под стражу и бывшего главу Миасса Геннадия Васькова. Экс-мэр пробудет в СИЗО до 14 июля.

В отношении Васькова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

По данным следствия, именно он дал указание на покупку за средства муниципального бюджета здания для размещения филиала дошкольного учреждения.

Уголовное дело расследуется в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.