Фитнес-тренер из Магнитогорска снабжал клиентов анаболиками

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить фитнес-тренера за распространение сильнодействующих веществ. Ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление и вышел на свободу по УДО.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия обвиняемый в период с декабря 2018 по январь 2019 года, работая тренером, незаконно приобрел и хранил сильнодействующие вещества, которые продавал посетителям фитнес- центра. Они их употребляли для стимулирования роста мышечной массы тела и увеличения силовых показателей.

В 2012 году обвиняемый уже был осужден за аналогичное преступление. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он освободился из колонии августе 2015 года условно-досрочно. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Тренеру грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.