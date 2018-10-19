Физкультурников из Челябинской области будут судить за анаболики

Спортсменов из Челябинской области будут судить за контрабанду запрещенных препаратов. С помощью анаболиков они хотели увеличить мышечную массу и повысить физическую выносливость.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

Мужчина, занимаясь паурлифтингом, хотел увеличить мышечную массу. Для этого он решил приобрести анаболические стероиды, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен.

«Не имея возможности приобрести вышеуказанные анаболические стероиды на законных основаниях, спортсмен организовал их контрабандную поставку из Минска в Челябинск, приобретя через Интернет сильнодействующие вещества: станозолол, тестостерона пропионат, тестостерона энантат с наименованием «Lyka Lybol», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

Попался на контрабанде сильнодействующего вещества и 28-летний житель Еткульского района.

Чтобы быстрей восстановиться после спортивной травмы и повысить собственную выносливость, он через Интернет заказал из Республики Беларусь препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, включенный в список сильнодействующих веществ.

«Препарат должен был поступить международным почтовым отправлением в почтовое отделение по месту жительства заказчика. В результате оперативно-розыскного мероприятия вещество изъято, содержание станозолола в изъятом препарате составило 19 граммов, что отнесено к крупному размеру», - добавила Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд. Спортсменам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Спортсмены Челябинской области стали все чаще попадаться на контрабанде запрещенных препаратов.

Ранее, 10 октября, 22-летняя спортсменка из Златоуста Мария Дьячкова была осуждена за контрабанду анаболиков. Она также организовала и координировала их контрабандную поставку из Республики Беларусь. При получении посылки девушка была задержана. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.

Так, в феврале 2018 года в Челябинске 26-летний фитнес-инструктор спортивного клуба получил четыре года лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере.

В 2015 году челябинский бодибилдер Артем Мансуров был приговорен с четырем с половиной годам колонии за торговлю стероидами. Соучастник бодибилдера, находясь в Таиланде, приобретал сильнодействующие вещества, после чего пересылал их в почтовых отправлениях. После расфасовки спортсмен сбывал сильнодействующие вещества среди местных бодибилдеров.

Именитый тренер спортсмена Эдуард Малков также был ранее осужден за контрабанду стероидов из Таиланда. В 2013 году суд приговорил его к условному наказанию, но бодибилдер уехал из страны и условный срок был заменен на четыре года лишения свободы.