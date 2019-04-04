ФСБ проводит обыск в офисе депутата гордумы Новичихина
Представители силовых структур проводят обыски на предприятии, директором которого является депутат челябинской городской думы Станислав Новичихин.
Эту информацию подтвердили в УФСБ России по Челябинской области.
Обыски проходят в офисе Первой Транспортной Корпорации на Валдайской. Силовики работают по делу о закупке в 2015 году микроавтобусов МУП «ЧАТ» у ООО «Мегаавто», которое возглавляет Новичихин. Уголовное дело возбуждено по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Обыски проводятся совместно сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и полиции.
Сумма ущерба, нанесенного муниципальному предприятию, приближается к четырем миллионам рублей. Более того, транспортные средства были проданы по завышенной цене. Имели место и нарушения антимонопольного законодательства.
Станислав Новичихин является членом партии «Единая Россия», имеет награды областного правительства. Женат, воспитывает двоих детей.