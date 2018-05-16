Гендиректор «Речелстроя» Андрей Пязок останется в СИЗО до 11 июня. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

Сегодня, 16 мая, Центральный районный суд Челябинска рассмотрел вопрос о продлении или изменении меры пресечения для учредителя и гендиректора «Речелстроя» Андрея Пязока.

Срок содержания его под стражей истекал 19 мая.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания под стражей.

Защита Андрея Пузока настаивала на изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Андрей Пязок находится под стражей из-за возбужденного уголовного дела по обвинению по статье «Мошенничество» по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015-2016 годов.

Он был задержан 11 декабря 2017 года.

По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1300 граждан.

14 мая в отношении Андрея Пязока возбуждено еще уголовное дело. На этот раз по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

По данным следствия, они в течении 2016 года направили более 297 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В настоящее время следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные