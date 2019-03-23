ГИБДД Челябинска впервые вышли на «охоту» на нерадивых водителей с планшетами

В Челябинске завершилась операция «Ночь». Больше полутора тысяч сотрудников полиции и представителей других силовых ведомств областного центра вышли на усиленную охрану общественного порядка.

Операция «Ночь», которая проходила в Челябинске с 22 на 23 марта, стала своеобразным ноу-хау для ГИБДД Челябинска. Накануне экипажи ДПС города оснастили гаджетами. Дорожные стражи порядка получили 200 планшетов для определения личности водителя по фотографии. Программный продукт сделан таким образом, что инспектору ДПС достаточно навести на него гаджет и сделать снимок. Софт сравнит его с фотографией, которая попадает в базу данных ГИБДД, когда водителя фотографируют при получении прав. После распознавания личности инспектор будет понимать, с кем он общается. Также он на месте сможет просмотреть историю штрафов водителя и проверить автовладельца на лишение прав.

«Это очень удобно. На планшете установлена наша база и автоматизированная информационно-управляющая система, интегрированная с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы видим на месте, что из себя представляет водитель. Лишали ли его водительских прав, сколько за ним числится штрафов, вовремя ли он их оплачивал, попадал ли он в ДТП», - делятся впечатлениями от нововведения дорожные правоохранители.

«Мы идем в ногу со временем и хотим улучшить работу нашей службы. Экипажи ГИБДД получили современные гаджеты. Сейчас осваивают данный программный продукт. Инспекторы в режиме онлайн теперь могут увидеть всю информацию о водителе, не делая запрос в дежурную часть. Наши сотрудники не будут больше тратить на это время. Кроме того, на месте они смогут оформлять не только административные штрафы, но и ДТП. Информация будет автоматически пдать в базу данных МВД. Это существенно сократит время и инспектора и водителя», - рассказал начальник ГИБДД Челябинска Андрей Харцызов.

За одну ночь сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 357 водителей. 13 «виртуозов» руля оказались пьяны, еще 15 челябинцев сели за руль без прав.

Урожайной ночь оказалась и для представителей других силовых ведомств Челябинска. Полицейские города раскрыли 19 преступлений и задержали пять человек, находящихся в федеральном розыске. Судебные приставы также неплохо потрудились. С должников взыскано порядка 300 тысяч рублей. 43 автовладельца из-за долгов теперь не смогут садиться за руль.

«В результате проверок мест реализации алкогольной и табачной продукции из незаконного оборота изъято более 320 литров алкогольной продукции на сумму более 135 тысяч рублей и 2877 единиц табачной продукции. В ходе работы по выявлению фактов организации незаконного игорного бизнеса полицейскими проверено 24 адреса. В результате проверок изъят один терминал», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Также в результате проверок пунктов приема металла из незаконного оборота изъято более двух тонн черного и цветногометалла.

Полицейскими также изъято почти 35 граммов наркотиков. 22 челябинца эту ночь провели в «трезвяке», а девять иностранцев, нарушивших режим пребывания в России, будут депортированы и отправлены жить к себе на родину.