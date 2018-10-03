ГИБДД проведет проверку из-за долгого ожидания омбудсмена

Детский омбудсмен пожаловалась, что после ДТП ждала приезда сотрудников ГИБДД восемь часов. Дорожные стражи порядка считают, что этого можно было бы избежать, если бы участники аварии оформили европротокол.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина второго октября попала в небольшую аварию. В ДТП пострадавших не было, машинам был причинен незначительный вред. Омбудсмен вызвала сотрудников ГИБДД, которых пришлось ждать порядка восьми часов.

О томительном ожидании Ирина Буторина написала на своей страничке в Instagram. Первый пост омбудсмен опубликовала в начале десятого вечера.

«Идет уже пятый час ожидания экипажа доблестного ГИБДД. Всегда с уважением относилась к работе этой службы, но с каждым часом ожидания это чувство мельчает. И все бы ничего, но хамство дежурного очень способствует этому процессу разочарования. Пока еще уважаемые сотрудники, надеюсь вас дождаться до моего отъезда в командировку. Начинаю закипать от непростого ожидания», - возмущенно написала Ирина Буторина.

На этом время ожидания сотрудников ДПС не закончилось. В ожидании инспекторов омбудсмен провела еще три час. Экипаж приехал в начале первого ночи. В ГИБДД Челябинска отметили, что томительного ожидания можно было бы избежать, если бы участники аварии оформили ДТП по Европротоколу.

«Участники ДТП могут самостоятельно оформить аварию, если в ее результате вред причинен только имуществу. Могут зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Если есть разногласия между водителями - сообщить в дежурную часть и следовать указанию нашего сотрудника. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции - проследовать к пункту оформления ДТП», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Щерстобитов.

Он также добавил, что по регламенту сотрудники ГИБДД незамедлительно выезжают только на ДТП с пострадавшими.

По факту произошедшего в ГИБДД Челябинска будет проведена проверка.