Глава Фершампенуаза задержан по подозрению в растрате бюджетных средств
Сегодня, 10 июля, сотрудниками следственного комитета задержан глава поселка Фершампенуаз Чесменского района Егор Шукшин. Он обвиняется в растрате бюджетных средств.
Главу поселка Фершампенуаз Егора Шукшина увезли на допрос из дома.
«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160. Шукшин подозревается в растрате бюджетных средств. Он задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщил агентству прокурор Нагайбакского района Борис Васильев.
Сейчас Егор Шукшин находится в изоляторе временного содержания.