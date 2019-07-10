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Автор:
Инна Шемаева
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Глава Фершампенуаза задержан по подозрению в растрате бюджетных средств

Сегодня, 10 июля, сотрудниками следственного комитета задержан глава поселка Фершампенуаз Чесменского района Егор Шукшин. Он обвиняется в растрате бюджетных средств.

Главу поселка Фершампенуаз Егора Шукшина увезли на допрос из дома.

«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160. Шукшин подозревается в растрате бюджетных средств. Он задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщил агентству прокурор Нагайбакского района Борис Васильев.

Сейчас Егор Шукшин находится в изоляторе временного содержания.

Автор:
Инна Шемаева
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