Главбух больницы Троицка и ее заместитель подозреваются в мошенничестве

В Троицке (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в одной из городских больниц. Главный бухгалтер и ее заместитель украли 200 тысяч рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из больниц города Троицка и ее заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

«По данным следствия, подозреваемые внесли ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начислили себе заработную плату в сумме более 200 тысяч рублей. Указанные денежные средства присвоили. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», -сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос о предъявлении обвинения.