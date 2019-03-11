Главе Ленинского района Магнитогорска предъявили обвинение по двум статьям

Главе Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) Ивану Крылову предъявлено обвинение в получении взятки и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, за вознаграждение он незаконно предоставлял бизнесменам право распоряжаться муниципальным имуществом. Взятки в виде услуг имущественного характера на сумму свыше 150-ти тысяч рублей Крылов получил в 2014-2015-м годах.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков, чиновник обвиняется по части первой статьи 286 УК РФ и части третьей статьи 290 УК РФ. Шестого марта Ленинский районный суд Магнитогорска избрал Ивану Крылову меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и девять дней.

Преступления выявили сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Иван Крылов в 2009-м был назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района Магнитогорска, с октября 2013-го и до недавнего времени занимал должность главы администрации. В настоящее время администрацию Ленинского района Магнитогорска возглавляет Елена Скарлыгина, которая ранее руководила городским управлением ЖХК.