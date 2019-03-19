Главк проверит информацию о поборах в ГИБДД Челябинска

Руководство регионального полицейского Главка назначило служебную проверку по факту размещения в сети Интернет информации о поборах в ГИБДД Челябинска. Причиной тому стало обращение к руководителю ГУ МВД России по Челябинской области Андрею Сергееву, которое появилось сегодня, 19 марта, в социальной сети в группе «Омбудсмен полиции».

Начинается обращение с благодарности Сергееву за смену начальника ГИБДД на Андрея Хацызова. Отмечается, что он наводит порядок в ведомстве, рабочие дни сотрудников стали нормированными. А дальше авторы обращения жалуются на поборы со стороны начальников.

«Прекратите поборы со стороны руководителей батальона, что в первом, что во втором батальоне постоянно вымогают деньги, то на ремонт, то на хознужды, то на день рождения. Например, у командира полка 17 марта день рождения. С каждого экипажа собирают по 1000 рублей, а у нас около 120 экипажей. Во втором батальоне 11 марта был выходной, но всем сказали прийти утром в ГАИ и взять каждому по 1000 рублей. Приехали, сдали по 1000 рублей типа на ремонт кабинета, и командир батальона Токарев заявляет, что тот, кто хочет домой, сдаёт ещё 1000 рублей, а кто не сдаёт, остаётся красить стены. Кстати, до этого ремонт был лучше, а на материал от силы потратили тысяч десять. Кроме того, командир полка постоянно с командиров взводов раз в неделю требует пакет с гостинцами», - говорится в обращении.

«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки по информации, размещенной в сети Интернет», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.