Главу администрации Ленинского района Магнитогорска подозревают в мздоимстве

Глава Ленинского района Магнитогорска (Челябинска область) Иван Крылов подозревается в получении взяток за принятие в пользу бизнесменов незаконных решений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом.

Уголовное дело в отношении чиновника следственные органы СКР по Челябинской области возбудили по части третьей статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, взятки в виде услуг имущественного характера (на сумму более 150-ти тысяч рублей) Крылов получил в 2014-2015 годах. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков, в настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Следствие занимается выявлением аналогичных преступных эпизодов.

«Решается вопрос об избрании Ивану Крылову меры пресечения и предъявлении обвинения», - отметил Владимир Шишков.

На работе Ивану Крылову, попавшему в разработку правоохранительных органов, замену нашли быстро. В настоящее время администрацию Ленинского района Магнитогорска возглавляет Елена Скарлыгина, которая ранее руководила городским управлением ЖХК (забивая в поисковике имя Ивана Павловича Крылова как главы администрации Ленинского района Магнитогорска, попадаешь уже на его преемницу - о Крылове информации на сайте больше нет).

Иван Крылов родился 5 октября 1972 года. В 2009 году был назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района Магнитогорска, с октября 2013 года и до недавнего времени занимал должность главы администрации.