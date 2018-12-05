Госдума не против снять депутатскую неприкосновенность с Вадима Белоусова

Сегодня, пятого декабря, комиссия Госдумы по мандатным вопросам и депутатской этике проголосовала за то, чтобы разрешить снять с депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на главу комиссии Госдумы Отари Аршба. Решение будет принято на пленарном заседании Госдумы, которое состоится завтра, шестого декабря.

«Было обращение генпрокурора с просьбой дать согласие на снятие неприкосновенности в отношении нашего коллеги из «Справедливой России» Вадима Белоусова и возбуждения в отношении него уголовного дела. Комиссия проголосовала за дачу такого разрешения», - сказал Отари Аршба.

При этом он отметил, что решение о снятии неприкосновенности никаким образом не говорит о том, что депутат виновен.

Напомним, 19 июня 2018 года генпрокуратура РФ направила в Госдуму материалы о лишении парламентария неприкосновенности. Это связано с необходимостью проведения следственных действий в отношении депутата по уголовному делу о взятках дорожных подрядчиков опальному экс-губернатору Михаилу Юревичу. Сам Юревич вины не признает и в настоящий момент находится в международном розыске.

Добавим, Вадим Белоусов является бывшим партнером и соратником экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича (скрывается от следствия в Лондоне). В начале 90-х он возглавлял макаронную компанию «Макфа» Юревича и владел 9,29% акций предприятия. В 2011 году Вадим Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область, избравшись по спискам «Единой России». Сейчас в Госдуме он представляет Кировскую область.