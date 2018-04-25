Гости из Санкт-Петербурга и Пскова привезли в Челябинскую область пять кило гашиша

В Челябинской области задержали гостей из Санкт-Петербурга и Пскова, которые посетили наш регион с целью продажи около пяти килограммов гашиша.

Канал незаконного сбыта наркотических средств на территории области пресекли сотрудники регионального УФСБ России, задержав двоих мужчин в поселке Вахрушево Копейского городского округа.

Выступая в роли курьера и продавца, злоумышленники намеревались сбыть наркотики на Южном Урале. Оперативники помешали им довести преступление до конца.

Следственным органом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». По решению суда наркоторговцы арестованы, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального УФСБ.