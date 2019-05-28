Грабитель из Челябинска спрашивал у жертв, что из украденного им вернуть

Оперуполномоченные челябинского гарнизона полиции задержали доброго вора. Ограбив жертву, он предлагал им сказать с какими вещами они не хотя расставаться и возвращал украденное.

В полицию Центрального района Челябинска обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что возле подъезда ее дома на нее напал мужчина. Он выхватил у нее из рук сумку, отбежал на несколько метров, достал из нее все содержимое, а после это спросил, что она хочет, чтобы он ей вернул.

Из ценных вещей в сумки были деньги и сотовый телефон. Женщина выбрала деньги. Грабитель ей их вернул вместе с сумкой, забрав себе только сотовый телефон.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к совершению еще пяти аналогичных преступлений, совершенных им на территории города Челябинска в мае текущего года. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята полицейскими у подозреваемого при задержании», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Полицейскими доказана причастность задержанного к совершению еще пяти аналогичных преступлений. Нападения происходили либо возле подъездов, либо уже внутри здания. Есть основания полагать, что он может быть причастен к совершению других аналогичных грабежей.

Челябинцам, пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02, либо непосредственно в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Фото: УМВД России по городу Челябинску