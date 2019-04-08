Грабитель почты из Усть-Катава пытался выйти на свободу

Один из задержанный грабителей почты Усть-Катава пытался обжаловать свой арест. Суд встал на сторону прокуратуры.

Прокурор в областном суде отстоял законность избрания заключения под стражу в отношении 31 – летнего местного жителя Усть-Катава, совершившего в составе группы лиц хищение денежных средств в сумме 22 миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 февраля 2019 года из почтового отделения Усть-Катава неизвестные похитили 22 миллиона рублей. Преступники подобрали ключи и проникли в здание. Сигнализации не сработала и они могли беспрепятственно там орудовать.

27 марта были задержаны двое местных жителей, подозреваемые в краже. Одному из них сразу была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд первой инстанции согласился с ходатайством следователя, учел тяжесть преступления, возможность скрыться от органов предварительного следствия. Не согласившись с арестом, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Второй обвиняемый также был арестован. Он свой арест не обжаловал.

Напомним, в рамках расследования этого уголовного дела сотрудник почты из Усть-Катава покончил с собой после допроса в полиции. Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку по факту суицида.