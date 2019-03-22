Гражданин Вьетнама устроил смертельное ДТП под Магнитогорском

В Агаповском районе (Челябинская область) в ДТП погиб житель Башкортостана. Виновник аварии – уроженец Вьетнама.

Авария со смертельным исходом произошла 21 марта около четырех часов вечера на 19 километре автодороги «Обход Магнитогорска» на территории Агаповского района.

«44-летний мужчина, управляя автомобилем Ниссан Примера, по предварительным данным не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 2114, под управлением мужчины в возрасте 29 лет, пользующимся преимущественным правом проезда перекрестка и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, житель Республики Башкортостан, скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками полиции проводится расследование по факту дорожно-транспортного происшествию. На данный момент установлено, что водитель автомобиля Ниссан, житель Социалистической Республики Вьетнам, проживает более 10 лет в Магнитогорске.