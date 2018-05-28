«Гражданский патруль»: Требуем вернуть зданию часового завода «Молния» прежний облик

В Челябинске активисты общественной организации «Гражданский патруль» требуют вернуть зданию часового завода «Молния», включенному в перечень объектов культурного наследия, первоначальный облик и привлечь виновных лиц к административной ответственности, обязав их устранить нарушения. Общественники считают, что предприниматели изуродовали здание.

Активисты обратили внимание на то, что в архитектурном памятнике, расположенном на улице Цвиллинга, 25, произошли несогласованные с архитектурным планом изменения. Оконные проемы были увеличены, а оконные профили заменены.

С просьбой провести проверку по факту замены светлых оконных блоков на черные и расширения оконных проемов активисты «Гражданского патруля» обратились в прокуратуру и государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона.

В прошлом году «Гражданский патруль» обратился в региональную структуру госкомитета охраны объектов культурного наследия с просьбой внести оставшиеся строения комплекса завода «Молния» в единый реестр охраняемых объектов.

«Год назад по нашему заявлению зданию присвоили охранный статус и, как показало время, это решение было своевременным. Все архитектурные преобразования должны проводиться в соответствии с законодательством», - заявил руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Челябинский часовой завод «Молния» - промышленное предприятие, выпускающее механические часы. Продукция «Молнии» экспортируется в Португалию, Польшу, США, Швейцарию, Францию и другие страны.