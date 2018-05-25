Группа «Мечел» обеспокоена действиями силовых ведомств

Сегодня, 25 мая, следственные действия в рамках уголовного дела по выбросам в атмосферу в отношении неустановленного круга лиц с грубыми процессуальными нарушениями прошли на еще одном предприятии Группы «Мечел» в Челябинске – Челябинском металлургическом комбинате.

Они также, как и в случае с оперативными мероприятия на «Мечел-Коксе», отличались необоснованным применением силовых методов и порчей имущества. Представители силовых структур в масках и в форме без опознавательных знаков проникли на территорию комбината, не предъявив представителю охранного предприятия документы, спилили болгаркой шлагбаум.

На территории предприятия представители следственной группы провели забор проб воды. Место забора проб было оцеплено. К участию в процедуре без объяснения причин и вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства не были допущены уполномоченные представители ПАО «ЧМК». Также представители следственной группы грубо препятствовали проведению фото и видео-съемки, отобрав флэш-карту из фотоаппарата у сотрудника охранного подразделения предприятия.

Группа «Мечел» удивлена и обеспокоена очередным применением следственными органами силовых методов. Действия силовиков еще раз подтвердили, что оперативные мероприятия проводятся в духе рейдерских захватов и не соответствуют установленным законом процедурам. Представители следственных органов и раньше производили лабораторные исследования на территории предприятий «Мечела», никакого противодействия им не оказывалось, поэтому причины подобных действий непонятны.

Компания еще раз выражает глубокую озабоченность ситуацией и подтверждает свое намерение обратиться с жалобами к Генеральному прокурору РФ, Министру внутренних дел РФ и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, незаконные действия следователей будут обжалованы в судебном порядке.