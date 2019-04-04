Хлебокомбинат Магнитогорска травил горожан

Магнитогорский хлебокомбинат «Ситно» поймали на загрязнении атмосферного воздуха. За выброс вредных веществ предприятие оштрафовано.

Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий на предприятии ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – Ситно».

«Установлено, что предприятие более семи месяцев осуществляло свою деятельность в отсутствие разрешения на выброс вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Комплексное либо временное разрешение предприятием также не оформлялось. Кроме того, в ходе проводимой проверки не выполнило законные требования прокурора по предоставлению документов в сфере охраны атмосферного воздуха», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

За невыполнение законных требований прокурора предприятие оштрафовано.

По факту отсутствия разрешения на выброс вредных веществ магнитогорской природоохранной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения», которое находится на рассмотрении в Управлении Росприроднадзора по Челябинской области.

Санкция статьи предусматривает административное наказание в виде штрафа на юридическое лицо в размере от 180 тысяч рублей. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. Разрешение на выброс вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух в настоящее время оформлено.