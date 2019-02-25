Ходил слишком громко: челябинец воткнул ключ в глаз шумному соседу

Житель Челябинска получил девять лет колонии за то, что воткнул стержень ключа в глаз своему соседу, жившему этажом выше. Законность приговора в отношении 49-летнего горожанина, убившего соседа из-за того, что он громко ходил, в суде апелляционной инстанции отстоял прокурор.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, вечером 19-го марта прошлого года осужденный находился в своей квартире в Ленинском районе. Решив выяснить отношения с соседом из-за доносившегося шума, он навестил того в его жилище и во время состоявшегося разговора воткнул потерпевшему стержень ключа в глаз, повредив жизненно важные органы. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

Сторона защиты в апелляционных жалобах просила переквалифицировать действия осужденного на более мягкий состав преступления и снизить наказание. Однако жалобы были оставлены без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.