Иномарка из Магнитогорска попала в аварию в Екатеринбурге

Иномарка из Магнитогорска (Челябинская область) попала в аварию в Екатеринбурге. Один человек погиб.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня утром, 17 апреля, на пересечении улиц Токарей и Крауля.

Столкнулись Daewoo Nexia и Peugeot Boxer. Об этом сообщает служба спасения «Сова».

«Водитель на Peugeot двигался со стороны Серафимы Дерябиной по Токарей. Автомобиль Daewoo Nexia двигался со стороны Ключевской в направлении Серафимы Дерябиной. При осуществлении поворота произошло столкновение. В результате ДТП водитель машины Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте. В машине Peugeot находились три человека. Они получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», – цитирует служба спасения «Сова» заместителя командира полка ДПС Романа Савенко.

Известно, что автомобиль Peugeot Boxer приехал в Екатеринбург из Магнитогорска. Водитель и пассажиры направлялись на «Таганский ряд».