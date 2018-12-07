Исполнителей показательной «казни» наркокурьера в Троицке отправили в СИЗО

Заместитель прокурора Троицкого района (Челябинская область) Руслан Хамзин поддержал ходатайство следователя полиции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Магнитогорска, которые вывезли в лес и избили наркокурьера. Жестокую расправу они снимали на видео.

Двое молодых людей из Магнитогорска в составе группы лиц обвиняются в совершении на территории Троицкого района трех преступлений, предусмотренных статьей «Истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением пытки по найму».

«В сентябре 2018 года обвиняемые и другие члены группы приехали с целью совершения преступлений в Троицк, где посадили двоих потерпевших в автомобиль и вывезли в лесной массив, где подвергли жестокому избиению. В результате одному из них причинили вред здоровью средней тяжести», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Затем они вывезли в лесной массив третьего потерпевшего, при этом в салоне автомобиля одели маски-респираторы на лица, чтобы он не смог опознать их. И избили мужчину палками и пистолетом.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», видео с избиением молодого парня группой вооружённых людей в масках появилось в соцсети в группе "Плохие новости 18+". Судя по комментариям стало понятно, что избивали наркокурьера. Его вывезли в чистое поле его же «работодатели». Его били руками, запинывали ногами и дубасили по нему палкой. Все удары приходились по жизненно важным органам.

Когда парень потерял сознание, один из мучителей встал ему на голову и отчитался перед «заказчиком» о том, как наркокурьер был избит. Озвучивается и версия жестокой расправы. Якобы юноша воровал у своего «работодателя» часть наркотика, который он должен был закладывать в Троицке. Об издевательствах парень побоялся сообщать в полицию.

После выявления преступления правоохранительными органами инициирована процессуальная проверка и возбуждено уголовное дело, таким же образом возбуждены еще два уголовных дела, где потерпевшие также не хотели заявлять о совершенных преступлениях из-за угроз физической расправы.

«Данная группа осуществляла свою преступную деятельность по найму, заранее подготовившись, ими принимались «заказы» через социальные сети и мессенджеры от неустановленных лиц на избиение лиц, якобы осуществлявших ранее сбыт наркотических средств («закладчиков») и не рассчитавшихся за проданные наркотические средства с наркосбытчиками», - сообщила Наталья Мамаева.

Судом шестого декабря 2018 года вынесены постановления об удовлетворении ходатайств следователя и об избрании двум членам преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В отношении остальных трех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела стоит на контроле у прокуратуры района.