Испортили праздник: полицейские Челябинска задержали рецидивиста-алкоголика

Сотрудники полиции Челябинска по «горячим» следам задержали рецидивиста, который хотел устроить себе бесплатный банкет. Но он пожадничал и далеко с «алкогольной» ношей уйти не смог.

В дежурную часть полиции Тракторозаводского района Челябинска обратилась директор магазина «Монетка», расположенного по улице первой Пятилетки, которая сообщила, что только что в супермаркете произошла кража. Неизвестный мужчина схватил с полки шесть полторашек пива и выбежал на улицу.

Сотрудники магазин отсмотрели камеры наружного наблюдения и смогли описать грабителя. Уйти далеко с «пивной» ношей ему не удалось, удерживать одновременно в руках шесть полуторалитровых бутылок с алкоголем у него с трудом получалось, поэтому и скрыться быстро с место преступления мужчине не удалось. С мечтами о застолье ему пришлось попрощаться. Так и не открытое пиво вернулось обратно на полки магазина, а вор-неудачник отправился прямиком в полицию.

«Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Челябинской области. В отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Данное преступление раскрыто в кратчайшие сроки благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полиции, но и своевременному обращению потерпевших в полицию. В случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам» необходимо незамедлительно обращаться в полицию», - сказал начальник отдела полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску Евгений Куча.

Заявления принимаются круглосуточно.