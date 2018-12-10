Из Челябинска в Казахстан вывозят рождественские елки и сосны

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области всю прошедшую неделю проверяли транспортные средства, которые вывозят елки и сосны в соседний Казахстан. За неделю через пограничные пункты «Бугристое» и «Николаевка» было вывезено более 12 тысяч хвойных красавиц.

Все хвойные деревья предназначались для отправки в Астану, Алмату, Акмолинскую, Костанайскую, Петропавловскую области Казахстана. Везли праздничные деревья из Челябинской области, но часть привезли в южноуральский регион из Пермского края и Ульяновской области. Эти деревья попали на пограничные пункты без обязательных карантинных сертификатов.

В результате груз на некоторое время был задержан и подвергся проверке. Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, перевозчики хвойных деревьев были привлечены сотрудниками ведомства к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение статьи 21 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206 – ФЗ «О карантине растений».

После обязательной и тщательной проверки фитосанитарного состояния елей и сосен были оформлены полагающиеся сертификаты, и автомобили с грузом продолжили свой путь в Казахстан. Жители сопредельного государства будут праздновать Новый год с южноуральскими «красавицами».