Из Челябинска в Нур-Султан пытались вывести партию оружия

Винтовки Мосина и предметы военной экипировки: на границе с Казахстаном задержан россиянин, который пытался вывести целый арсенал оружия.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области выявлены оружие и предметы военного снаряжения.

В ходе осмотра транспортного средства, следовавшего на выезд из Российской Федерации по маршруту Челябинск - Нур-Султан под управлением гражданина Российской Федерации, в сборном грузе выявлены две охолощенные винтовки системы Мосина образца 1891/1930 годов и один штык-нож, три возвратные пружины и штык-нож к автомату Калашникова, а также предметы военной экипировки: сумки для магазинов, металлическая каска, две кобуры для пистолетов системы Макарова, имитатор гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время оружие изъято и передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.