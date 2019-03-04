Из Челябинской области не выпустили более 15 тысяч тюльпанов

Из Челябинской области не выпустили более 15-ти с половиной тысяч тюльпанов, направлявшихся в Казахстан. Прекрасные весенние цветы задержали на российско-казахстанской границе.

Срезы растений, выращенные в теплицах Московской области, вывозились двумя автотранспортными средствами и следовали в город Костанай, сообщили в пресс-службе челябинского Россельхознадзора. При пересечении границы перевозчики не смогли представить фитосанитарные сертификаты на цветы.

Вывоз растительного груза без фитосанитарного сертификата является нарушением требований международного и российского законодательства. Именно поэтому было принято решение о запрете вывоза тюльпанов с территории Российской Федерации.

За нарушение статьи 25 ФЗ «О карантине растений» перевозчиков привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

Фото челябинского Россельхознадзора