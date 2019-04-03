Из Челябинской области стали чаще выдворять мигрантов-нарушителей. В первом квартале этого года территорию региона принудительно покинули 236 иностранцев, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на десять процентов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, все они были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства Российской Федерации (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).

В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть на территорию РФ (законным путем) они смогут только через пять лет.

На этой неделе отправлен домой 21 человек, в том числе 17 уроженцев сопредельных республик СНГ поехали на родину на автобусах (большой группой) - через пункты пропуска на границе с Казахстаном. Еще двое нелегалов покинут Россию через воздушную гавань в ближайшие дни.

В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства 96 нарушителей миграционного законодательства ожидают принудительного контролируемого выдворения за пределы Российской Федерации. Они будут отправлены на родину по мере проверки и, в случае необходимости, подготовки необходимых документов.