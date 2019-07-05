Из Челябинской области в Казахстан не выпустили табун лошадей

Из Челябинской области в Казахстан не пустили 83-х лошадей. Животных задержали на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, в пункте предварительного уведомления «Бугристое», вчера, четвертого июля.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, коней из Оренбургской области в город Кокшетау на трех машинах перевозили жители Казахстана - без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1.

По словам Татьяны Нахтигаль, именно этот документ удостоверяет безопасность территории вывоза в ветеринарно-санитарном отношении по заразным болезням животных, в том числе болезней, общих для человека и животных.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза движение трех машин с лошадьми было запрещено. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по части второй статьи 10.8 КоАП РФ и отправили обратно в Оренбургскую область.