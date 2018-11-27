Из-под ареста попал под венец

Такое событие могло произойти только в страшном сне. 22-летний житель Пласта накануне своего венчания попал на сутки на тюремные нары из-за своей забывчивости. Дело в том, что парень забыл заплатить августовский штраф, который ему выписали за «пьяную» езду на тракторе по селу.

Тогда у должника тоже было событие – он отмечал свой день рождения. А потом то ли домой ехал, то ли за очередной порцией «горячительного», но его остановили сотрудники ГИБДД. Итог такой езды – 30 тысяч рублей штраф. Однако молодой человек добросовестно забыл про то, что должен его выплатить.

Прошло три месяца после того, как силовики выписали лихачу-трактористу штраф, а сумма так и не поступила в государственную казну. Тогда к должнику нагрянули судебные приставы. Тут выяснилось, что через два дня у парня венчание. Все-таки приставы забрали парня в участок и выписали в отношении его протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В этот же день он был сопровожден в суд, где ему назначили наказание за неуплату штрафа. Сутки жениху пришлось провести в камере временного содержания.

После того, как парень отбыл наказание, судебные приставы напомнили ему, что если он не выплатит долг, то последует очередной арест и наказание будет строже. Пластовский должник пообещал заплатить свой штраф вовремя.