Из школы в Челябинске эвакуировали 700 человек. Причиной ЧП стало короткое замыкание в проводке.

Сегодня, 28 апреля, в 8 часов 32 минуты по системе «Стрелец-мониторинг» - это прямой вывод в пожарную часть, поступил сигнал о тревоге из школы № 41 города Челябинска.

«Через минуту по повышенному номеру сложности на место выехали боевые единицы МЧС России по Челябинской области. До их прибытия из здания школы было эвакуировано 700 человек, в том числе 52 человека из числа персонала. По прибытии наши специалисты провели разведку на предмет обнаружения погибших и раненных. Таких не оказалось», - рассказала сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Челябинской области Юлия Лыкова.

Причиной эвакуации короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.