Из-за лесных пожаров на трассах в Челябинской области вводятся ограничения движения. По некоторым участкам автодорог невозможно проехать из-за сильного дыма.

Сегодня, 14 мая, на территории Челябинской области на участке с 75 по 81 километр автодороги Южноуральск – Магнитогорск на территории Пластовского района, произошло возгорание лесного массива, в связи, с чем введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области.

Движение от города Южноуральска в сторону города Магнтогорска, осуществляется через Троицкий район.

О пожарах вдоль трасс сообщают также и сами автомобилисты.

«Внимание! Кто едет по трассе Челябинск - Степное –Пласт. Трасса перекрыта! Лесной пожар! Все горит! Едем через Варламово, дорога ужасная! Будьте внимательны! Берегите себя», - написал один из автолюбителей.

«Проезд в сторону Челябинска закрыт. Горит лес возле села Верхняя Санарка. Всех водителей, направляющихся в сторону Челябинска, разворачивают»,- написал водитель Антон Наследов.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к введенному ограничению.